Oasport.it - Biathlon, Francia vittoriosa contro la Norvegia nella staffetta maschile a Hochfilzen. Italia settima

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sul secondo appuntamento della Coppa del Mondo di2024-2025. Tanta neve sul Langlauf undzentrum, in Tirolo, a farsi sentire nel corso della. La tappa disi è conclusa con questa 4×7.5 km che ha sorriso alla, che per la seconda volta consecutiva ha piegato la squadra norvegese nel duello atteso.Qualche errore di troppo al poligono per il Team Norge, in particolare dei fratelli Boe nelle serie in piedi. Il buon Johannes si è poi prodotto in ultimo giro pazzesco, portandosi sulle code di Eric Perrotterza frazione, ma nel confronto conclusivo tra Emilien Jacquelin e Vebjoern Soerum è stata la maggior solidità mentale nell’ultimo poligono a sorridere alla, anche sesessione a terra Jacquelin ha tribolato con due bersagli mancati.