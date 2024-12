Notizie.com - Allarme sanità, fasce più deboli rinunciano alle cure: liste d’attesa infinite, obbligo visite a pagamento

Leggi su Notizie.com

Scatta un vero e proprionellaitaliana. Leobbligano a rivolgersi al privato e lepiù.Uno dei problemi più difficili da affrontare dal Governo Meloni è proprio legato agli ospedali epersone con possibilità economiche limitate.più(Notizie.com)Gli esperti parlano di “effetto dellain crisi”, visto che oltre al pubblico anche ledel privato si allungano rendendo difficile curarsi anche a. Migliaia di cittadini italiani sono in difficoltà, costretti a pagare cifre elevate da professionisti e quindi costretti, in diversi casi, a rinunciarestesse.Il presidente dell’Osservatorio Welfare&Salute, Ivano Russo, analizza la situazione specificando come negli ultimi 18 mesi la percentuale di richiesta di rimborsomutue sanitarie è salita dal 50% al 65%.