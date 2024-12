Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 16:30

DEL 14 DICEMBRE ORE 16.20 PAOLA CIUFFAUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIMAO CON UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CODESULLA RAMPA CHE DA VIA DEL PESCACCIO IMMETTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDOIN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALL’APPIA ALLA TUSCOLANACI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE ANCHE QUI UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA COLLE CAVALIERE A CAMPOVERDE IN DIREZIONEPERMANGONO LE CODE SU VIA NETTUNENSE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI MONTE GIOVE NELLE DUE DIREZIONILE MANIFESTAZIONI NELLA CAPITALESONO DUE QUELLE IN CORSOLA PRIMA CON PARTENZA DA PIAZZALE DEL VERANO E ARRIVO ALLE ORE 19 A PIAZZA DEL POPOLO,LA SECONDA A PIAZZA INDIPENDENZA PREVISTE TEMPORANEE CHIUSRE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER I BUS DELLE LINEE DI ZONAINFINE, I CANTIERI ALA TANGENZIALE EST, IN PRECEDENZA CHIUSA PER CONSENTIRE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE FONO ASSORBENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LARGO FERRARIS QUARTO IN DIREZIONE STADIOÈ STATA RIAPERTA ALLE ORE 16.