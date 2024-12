Iodonna.it - Una piccola selezione di eventi da segnare in agenda

La mostra Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento è un omaggio alla città “inclusiva per vocazione” dove, dal punto di vista artistico, mecenatismo e collezionismo hanno svolto un ruolo fondamentale. Alle Gallerie d’Italia di Milano, fino al 16 marzo. E poi, appuntamento all’Auditorium di Milano con le Carole di Natale del Christmas Carols Show il 19 dicembre alle ore 20. Leggi anche › La mostra “Sir William e Lady Hamilton” a Napoli e gli altrida non perdere Il Balletto dell’Opera di Tbilisi è in scena al Teatro Regio con Giselle nella versione di Alexey Fadeechev e Nina Ananiashvili. Fino al 18 dicembre.Proseguono a Roma gli appuntamenti con Teatri di vetro, progetto dedicato alle arti performative, che coinvolge il pubblico nelle dinamiche della creazione scenica.