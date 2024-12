Liberoquotidiano.it - Tumori, Ail e i 55 anni di storia al fianco dei pazienti ematologici, festa e udienza da Papa Francesco

Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - Questa mattinaha ricevuto inprivata una nutrita rappresentanza della comunità di Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma che, in occasione dei 55dalla sua fondazione, è giunta da ogni parte di Italia. Sono stati oltre 3.000 i volontari delle 83 sezioni territoriali Ail che, guidati dal presidente nazionale Giuseppe Toro, insieme a, familiari, medici, operatori sanitari, psicologi, ricercatori, sostenitori hanno affollato,nti ed emozionati, l'Aula Paolo VI per incontrare il Santo Padre.L'le - riporta una nota - è stato un momento di grande crescita spirituale, fratellanza e speranza, e l'occasione per ripercorrere simbolicamente le tappe che hanno portato Ail a essere, nel suo cammino lungo 55, un punto di riferimento per icon tumore del sangue, le loro famiglie e per tutta l'Ematologia italiana.