Ilgiorno.it - Travedona Monate: si ribalta con la Punto, muore cinquantenne

, 14 dicembre 2024 – Dramma nella notte a, paese sul lago omonimo. Un uomo di 51 anni è morto in un incidente accaduto in via Veneto, nella zona del Villaggio Ignis, intorno alle 3. 30-01-2011 COMO SOCCORSO CON AMBULANZA INCIDENTE STRADALE NOTTE GENERICA INVERNO FOTO CUSA CELL 335 6855682 A quanto risulta dai primi accertamenti, effettuati dai carabinieri, accorsi sul posto non appena è scattato l’allarme, l’automobilista avrebbe fatto tutto da solo,ndosi con la vettura a bordo della quale stava percorrendo la provinciale 36. Dinamica e cause sono, comunque, ancora in corso di ricostruzione da parte dei militari dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi. Sul posto, con loro, c’erano anche i vigili del fuoco e due mezzi del 118, oltre all’elicottero del pronto soccorso, alzatosi in volo dall’ospedale di Como.