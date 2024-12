Thesocialpost.it - Tragedia nelle grotte del Salnitro: muore l’imprenditore Isak Andic, fondatore di Mango

Leggi su Thesocialpost.it

BARCELLONA –, 71 anni,e presidente non esecutivo della catena di moda, è morto sabato in un tragico incidente mentre era in escursione con la famigliadel, non lontano da Barcellona.è precipitato da un’altezza di 150 metri dopo essere scivolato su un sentiero. Presenti al momento dellail figlio e la moglie, che non hanno potuto fare nulla per evitarlo.La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale dall’amministratore delegato di, Toni Ruiz, che ha espresso il cordoglio dell’intera azienda: “È con profondo rammarico che annunciamo l’inaspettata morte di, nostro presidente non esecutivo edi, in un incidente avvenuto questo sabato”.L’eredità di un visionarioRuiz ha ricordato il contributo eccezionale di, sottolineando il suo impatto sull’azienda e sui dipendenti:“è stato un esempio per tutti noi.