Snowboardcross, Lea Casta vince in Coppa del Mondo a Cervinia, ottava Michela Moioli

non è riuscita a cominciare la stagione con una big final nella prima tappa dideldi2024/2025 sulle nevi di. La campionessa olimpica 2018 ieri era giuntanelle qualificazioni e oggi è stata beffata in semifinale, giungendo terza dietro Leae Charlotte Bankes, giungendo infine inposizione, ultima nella small final. Are sarà proprio la francese.Il quarto di finale da parte della 29enne nativa di Alzano Lombardo è stato fantastico, con una bellissima progressione partendo da dietro, prendendo le code die sorpassandola proprio negli ultimi metri, passando in semifinale da prima. Purtroppo in semifinale la partenza non è stata altrettanto efficace, l’azzurra era comunque riuscita a rientrare fino alla seconda posizione, ma si è scomposta sul salto conclusivo e non è andata oltre alla terza piazza.