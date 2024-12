Sport.quotidiano.net - Serie D. Un campione del mondo a Sondrio. Amelia: "Sono dove voglio essere»

Undelalla guida della NuovaCalcio. Non è fantacalcio, ma è la realtà perché da ieri mattina il nuovo allenatore della formazione valtellinese, impegnata instaziona attualmente in piena bagarre playout, è Marco, ex estremo difensore di Lecce, Parma, Livorno, Palermo, Genoa e Milan, uno che nel 2006 è stato il terzo portiere della nazionale italiana di Marcello Lippidelin Germania. L’annuncio è stato dato ieri direttamente dal presidente delMichele Rigamonti in conferenza stampa. "arrivato anel tardo pomeriggio di giovedì – ha detto Marco-, ma ho già fatto un giro allo stadio e ho visto le strutture. Ci siamo sentiti quasi due mesi fa con il direttore sportivo Christian Salvadori, purtroppo allora non potevo muovermi per altri impegni.