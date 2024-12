Lanazione.it - Schianto in autostrada sulla Firenze Mare, un ferito grave. L’ipotesi: auto contromano

Montecatini Terme (Pistoia), 14 dicembre 2024 –incidente stradale sull’A11in serata. Intorno a mezzanotte tre veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro e c’è un. L’incidente è avvenutocarreggiata in direzione di Pisa Nord nel tratto compreso fra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese al chilometro 45. Tratto che è rimasto a lungo chiuso per consentire i soccorsi. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di uno scontro frontale: infatti uno dei tre veicoli coinvolti sarebbe stato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso – polizia stradale, 118, personale distrade per l’Italia –per prestare aiuto. Traffico in tilt nonostante la tarda ora: all'interno del tratto chiuso, come spiegastrade, il traffico è rimasto bloccato per circa un chilometro di coda mentre veniva istituita l’uscita obbligatoria a Montecatini Terme con rientro al casello di Chiesina Uzzanese, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.