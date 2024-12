Ilrestodelcarlino.it - Processo in Appello a Brescia: difesa dei Todaro contesta l'aggravante mafiosa

Hanno preso la parola i difensori di Giuseppe e Raffaele, durante ilincon rito abbreviato scaturito dall’operazione ‘Sisma’, che conta 4 imputati. Nell’udienza di giovedì hannoto le tesi della Dda di, sostenendo che la cosca Dragone-Ciampà non esiste più e i, padre e figlio - discendenti del boss della ‘ndrangheta di Cutro Antonio Dragone, ucciso nel 2004 - non sono mai stati collusi. Nella requisitoria, i pm diClaudia Moregola e Michela Gregorelli avevano sostenuto che quella cosca è tuttora operativa, depositando documentazione recente acquisita dalla Calabria. E hanno insistito nel chiedere di riconoscere agli imputati l’di aver agevolato la ‘ndrangheta, in passato però depennata sia dal Riesame sia dal giudice di primo grado.