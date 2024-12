Ilgiorno.it - Pro Loco e studenti del Meroni: tazza da collezione e gioco per Alzheimer a Lissone

Prima hanno ideato una nuova versione dell’ormai classicada, in edizione numerata, che ogni anno la Procittadina mette all’asta per beneficenza, e il cui ricavato in questo caso è andato a un’associazione che si occupa sul territorio dei malati di. Poi hanno realizzato unin legno che servirà a stimolare le funzioni mentali di chi è affetto da queste malattie neurodegenerative, donandone diverse copie alla stessa associazione. L’alleanza tra la Proe glidell’Istituto superiore Giuseppedà una mano alle famiglie di chi soffre di malattie come l’e le demenze. I ragazzi sono i protagonisti dell’edizione 2024 dell’iniziativa “Unaper“: il progetto, arrivato al settimo anno, coinvolge ogni volta un artistase celebre o una realtà importante della città sul fronte della creatività, dando vita a tazze decorate e numerate che vengono poi battute all’asta per beneficenza.