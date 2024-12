Scuolalink.it - Permessi retribuiti: sono 9 giorni e non 3, come sostiene qualche DS

Leggi su Scuolalink.it

Quantidiha a disposizione un docente nell’arco di un anno scolastico? Questa è la domanda a cui molti insegnanti non sanno dare una risposta univoca. Proviamo a fare un po’ di chiarezza. Bisogna precisare, inoltre, che parecchi Dirigenti Scolastici hanno cercato (e cercano tutt’ora) in tutti i modi possibili di ostacolare quei docenti che richiedono, anche durante il periodo di attività didattica, oltre ai famosi 3di permesso retribuito anche gli ulteriori 6di ‘ferie’; questi ultimi, per intenderci,quelli che solitamente il personale docente somma ai classici 30di ferie e che usufruisce nel periodo estivo., troppa disinformazione anche da parte diDS: massimo 9e non 3erroneamente si crede La mancanza di informazione sia dei docenti che diPreside ha finito spesso per acuire i conflitti tra le parti, creando per questo parecchia confusione tra il personale scolastico.