Inter-news.it - Parolo: «Inter, due doveri! Inzaghi? Con la Lazio mai al 100%»

Marco, exe oggi talent di DAZN, ha parlato della partita trae del suo ex tecnico Simone. La suavista per Tuttosport.OBIETTIVI – Marconon ha dubbi su quello che deve fare l’: «Deve vincere lo scudetto per la forza che ha. Lo dico per stima e per quello che stanno facendo. Se dicessi il contrario, non riconoscerei il valore dei nerazzurri. Per me hanno pure quasi il dovere di arrivare almeno tra le prime otto della Champions».– Poisi esprime sul suo ex tecnico: «schiererà i titolarissimi, difficilmente la sua squadra sbaglia queste partite, anche se a Roma contro lac’è sempre qualcosa di particolare per il mister. Forse emotivamente e inconsciamentenon riesce ad essere al. Magari anche lui non se ne accorge.