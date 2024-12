Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato con facilità alle semifinali dei 50 rana dei Mondiali in vasca corta. Della Corte col brivido

Leggi su Oasport.it

andava a caccia di un riscatto dopo quanto accaduto nelle batterie dei 100donne in questi2024 diina Budapest (Ungheria). La clamorosa eliminazione nelle heat del mattino del day-2 è stato un fulmine a ciel sereno e la pugliese si è ripresentata quest’oggi per avere delle risposte da se stessa nei 50 dello stile citato.Ne ha avute Benny che, nuotando con il suo classico ritmo incessante, si è andata a prendere la vittoriapropria heat in 29.38, realizzando il quarto crono dell’overall, il medesimoprimatista del mondo e campionessa in carica, Ruta Meilutyte. Si spera che, in vista dellesappia crescere ulteriormente di livello.Pronostici rispettati su chi sia la grande favorita per la vittoria, ovvero la cinese Tang Qianting.