Notizie.com - Non te l’hanno mai voluto dire, segreti sui film di Natale nascosti ai fan per decenni

Leggi su Notizie.com

Ci sono moltisuidiche vediamo ogni anno, molti però le produzioni hanno deciso di non rilevarli mai. Andiamo a vedere quali sono.Il cinema ha sempre portato con sé alcuni miti e leggende, a volte diversi registi e attori hanno deciso di nasconderli. In altre occasioni invece la scelta di inserire delle situazioni nascoste nasce proprio per scatenare la curiosità del pubblico.Non temaisuidiai fan per(Youtube) Notizie.comCon l’arrivo delle televisioni torneranno a trasmettere tantissimiche conosciamo benissimo. Da un lato ci sono i grandi classici come La vita è una cosa meravigliosa e Canto di, dall’altroche non parlano strettamente delcome Una poltrona per due e Mamma ho perso l’aereo.