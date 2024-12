Tvplay.it - Mercato Juve, non solo Hancko: colpo low cost per sostituire Bremer

Lavuole rinforzare la difesa, conobiettivo principale: c’è però anche un profilo laternativo di qualità e ben più economico.La vittoria in Champions League sul Manchester City ha dato grande fiducia all’ambiente bianconero, che vuole proseguire il momento positivo questa sera in Serie A contro il Venezia. Ma nel frattempo laguarda anche al prossimo futuro, in particolare riguardo al. Per gennaio, la priorità sarà assolutamente quella di trovare un sostituto per, il pilastro della difesantina che sarà ancora assente a lungo per infortunio., nonlowper. (LaPresse) TvPlay.itSecondo le stime dello staff medico bianconero, il centrale brasiliano rientrerà a disposizione di Thiago Mottail prossimo aprile, e dovrà probabilmente essere reinserito con calma.