Manchester City - Manchester United in tv e streaming | dove vedere il derby di Manchester

, 14 dicembre 2024 – Il piatto forte della prossima giornata di Premier League è sicuramente ilditra ildi Guardiola e ildi Amorim. Alle 17:30 di domani, infatti, le due squadre scenderanno in campo all’Etihad Stadium, in una partita che non può essere classificata come un semplice “big match” di Premier. Tra tutte le competizioni,si sono affrontate ben 194 volte, con i red devils che sono in vantaggio per quanto riguarda le vittorie totali: 79 a 62 per i “rossi” di, mentre i pareggi sono stati 53. Quello che rende ancora più unico questo, inoltre, è il fatto che è l’unica sfida tra due squadre della stessa città che si sono laureate sia campioni d’Europa, con la vittoria della Champions League, che campioni del mondo, dato che entrambe le squadre vantano un titolo di Mondiale per club conquistato nella loro storia.