Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2024 in DIRETTA: Jasmin Coratti, Bagozza e March, tre azzurri in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.25 Apre il doppio duello Austria-Italia nelle semifinali la heat tra Payer e Daniele. Quest’ultimo sceglie il tracciato rosso a destra.Payer-Obmann-SEMIFINALI MASCHILI18.25 FUORI DI POCHISSIMO, passa la Krol per soli 11 centesimi dopo un tentativo di rimonta dell’azzurra. Terza finale per Krol.18.24contro la polacca Krol: remake della finale di due giorni fa. Forza!18.23 PAYER IN FINALE, recupera nel finale e fugge in finalissima per 29 centesimi. Terza finale stagionale per lei.18.22 Apre la final four la heat tra la giapponese Miki e l’austrica Payer. Big match totale! Tracciato blu per Miki.Miki- PayerKrol-SEMIFINALI FEMMINILI18.18HH DI UN NULLAAA!per Aaron che passa per un solo centesimo dopo una heat tiratissima!18.