LIVE – Gigante maschile Val d’Isere 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Latestualedello slalomdi Val, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Dopo la tappa dedicata alla velocità andata in scena a Beaver Creek, il massimo circuito internazionale torna in Europa. Sulle nevi francesi l’Italia si presenta al via con sei atleti: Luca De Aliprandini è il primo a presentarsi al cancelletto di partenza, poi spazio ad Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Simon Talacci. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? Per scoprirlo non resta che seguire la gara: appuntamento alle ore 9.30 di sabato 14 dicembre con la, mentre lasi svolgerà dalle ore 13.00. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedeldi Valaggiornata minuto per minuto, per non perdersi davvero alcuna emozione.