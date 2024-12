Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Inter: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Le ambizioni di vertice dei biancocelesti contro quelle dei nerazzurri che cercano il secondo titolo consecutivo.vssi giocherà lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti viaggiano sulle ali dell’entusiasmo per aver battuto in trasferta una diretta concorrente come il Napoli nel recente turno di campionato. Un successo che ha aumentato la consapevolezza nei propri mezzi da parte della squadra di Baroni che, in caso di un’altra vittoria, non potrebbe più nascondersi nella lotta al titolo.I nerazzurri, malgrado siano costretti ad inseguire l’Atalanta capolista, sono sempre considerati i favoriti numero uno per la vittoria finale, come dimostrano i nove successi consecutivi fin qui ottenuti.