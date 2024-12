Inter-news.it - Lazio-Inter, Inzaghi sceglie l’11. Acerbi? Filtra una sensazione – Sky

A due giorni dasembra avere le idee più o meno già chiare per la partita. Suuna. Il difensore non gioca dalla partita di Verona al Bentegodi, quando uscì dopo appena 15?.ULTIME – Lunedì seraall’Olimpico di Roma, scontro diretto al vertice della classifica. Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha appena aggiornato sulla situazione in casa nerazzurra: «L’allenamento sta terminando in questi istanti,è andato via e come Pavard non ci sarà per Roma. Darmian diventa una delle poche risorse in alternativa al trio difensivo. Quindi a centrocampo vediamo Dumfries e Dimarco in corsia, in mezzo Barella e Mkhitaryan a supporto di Calhanoglu. In avanti Lautaro Martinez con Thuram.ricorrerà a questi undici».