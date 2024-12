.com - Incidente sull’A23, uomo esce dalla auto ribaltata ma muore travolto

Leggi su .com

(Adnkronos) – Un morto e quattro feriti è il bilancio di unstradale avvenuto nella tarda serata di ieri, tra Gemona del Friuli e Udine, in direzione del capoluogo friulano, e in cui sono rimaste coinvolte quattro. Da una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata coinvolta nell’con la suache si era. L’, che nella collisione non avrebbe riportato ferite particolari, sarebbe riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, ma sarebbe stato poi investito da un’che sopraggiungeva. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari e la polizia stradale. L'articolo

ma