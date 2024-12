Tvplay.it - Il ritorno di Verratti in Italia è cosa fatta: colpo a sorpresa

Marcoè pronto a tornare in. Molti non lo sanno ma per l’azzurro si tratterebbe addirittura di unin serie A.Marcoè uno dei centrocampistini più forti dell’ultimo ventennio, per alcuni è stato l’erede di una leggenda azzurra del calibro di Andrea Pirlo. Forse leggermente meno qualità ma più quantità e un giocatore, l’abruzzese, che ha avuto una carriera comunque piuttosto importante.Ildiin(Lapresse) TvPlayLa carriera diè forse ‘terminata’ tra i big troppo prematuramente visto che ora il calciatore ha appena 32 anni e già da anni gioca in Qatar, tra le fila dell’Al Arabi. Un giocatore davvero forte e di grandissimo livello ma allo stesso tempo un calciatore che ha mostrato solo parte del suo immenso talento.