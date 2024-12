Davidemaggio.it - Il passato da ballerine di Bianca Guaccero e Federica Nargi nel mirino di Striscia

Leggi su Davidemaggio.it

la Notizia fa le pulci a. A pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le Stelle, Antonio Ricci mette in discussione le due principali candidate alla vittoria della diciannovesima edizione del talent show di Milly Carlucci. Attraverso dei provini d’annata, il tg satirico ha evidenziato, in un servizio tramesso ieri sera, che sia la, sia lahanno studiato danza, in, per diversi anni. Aspetto in antitesi con il programma stesso, dato che tutti i partecipanti, almeno in teoria, non devono aver mai studiato, in maniera professionale, la disciplina.Canto sotto la doccia o quando mi faccio la barba. Ballo. sono sei anni che frequento una scuola di danzasono le parole pronunciate dain un video provino, risalente al 1999, per, che nel servizio sottolinea con tono beffardo che proprio per questo “fa faville” sulla pista insieme a Giovanni Pernice, dove è quasi diventata “un étoile di Carlucci“.