Ilfoglio.it - "Il nuovo Codice della strada è un’occasione persa”. Parla Marco Scarponi

Oggi entra in vigore ilvoluto dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Una riforma alla quale il ministero si è dedicato per oltre un anno e mezzo. “”, dice al Foglio, fratello dell’indimenticato Michele, campione gregario del ciclismo, e segretario generaleFondazione Micheleche crea, sostiene e finanzia progetti per l’educazione al corretto comportamentole. “perché non si rimette spesso mano al. Poteva, doveva, essere il momento di ripensare il concetto di, chiedersi: cosa vogliamo creare? A quale modello di mobilità puntiamo? Cosa possiamo fare per rendere le nostre strade più sicure?”. Se queste domande il ministro Salvini e i suoi collaboratori se le sono poste, le risposte sono state assai confuse e tutte andavano in un’unica direzione: manteniamo lo status quo, in fondo non va poi così male.