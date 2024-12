Anteprima24.it - Il Napoli vince di rimonta a Udine e non molla la zona scudetto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiAilva sotto, non perde la calma,. Gli azzurri passano 3-1, offrendo una prova di carattere. Cancellato il ko interno con la Lazio, è pure un segnale al campionato: ilc’è. La fuga dell’Atalanta, vittoriosa a Cagliari, si sgonfia subito. La squadra di Conte resta a -2 dalla vetta.La partenza azzurra è a spron battuto. Si distingue un vivace Neres, in campo al posto di Kvara, fermo per infortunio. È ila provare a fare la partita. L’se è aggressiva sul portatore di palla. Nel mirino Lobotka, il cervello degli ospiti. Occasione al 10?, ma Neres colpisce di stinco: la palla va sul fondo. Al 19?, su palla persa da Ehizibue, ancora il brasiliano dribbla Kristensen e calcia: diagonale mancino fuori di poco. La gara si sblocca al 21?.