Biccy.it - Gieffina piange, accuse gravi, la regia censura: “Toccata sotto le coperte”

Leggi su Biccy.it

Nottata molto movimentata nella casa del Grande Fratello, perché dopo lo sfogo di Jessica Morlacchi su Helena Prestes e la lite della cantante con Luca Calvani, c’è stato un brutto episodio che ha messo sull’attenti la. Alle 2 di notte Jessica e Luca si stavano chiarendo in cucina, quando dal salone si è sentito chiaramente il pianto disperato di Zeudi Di Palma. Calvani si è chiesto il motivo della crisi dellae la Morlacchi ha risposto: “Stando sì. Dice che Lele l’halee.”. Laè subito corsa ai ripari ed ha mandato in onda le immagini di Bernardo Cherubini intento a cucire.Raga stasera stiamo al delirio, cioè adesso non so chi si è alzatando dicendo che qualcuno l’halema che sta succedendo a quest’ora di notte #GrandeFratello— H24 (@h242022) December 14, 2024Zeudi in lacrime, la casa parla dellae di quello che è successo.