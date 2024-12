Terzotemponapoli.com - Di Lorenzo in conferenza: “Era Importante Ripartire”

Dopo la vittoria del Napoli contro l’Udinese, il capitano Giovanni Diha preso la parola instampa, analizzando il successo della sua squadra. Il difensore azzurro ha sottolineato come la vittoria fosse fondamentale per la ripartenza del gruppo: “Era. I grandi gruppi e le grandi squadre fanno questo, abbiamo lavorato tanto e ci siamo preparati bene, e si è visto in campo”, ha dichiarato Di, evidenziando la qualità della preparazione del Napoli. “Contenti per aver vinto su un campo difficile e contro una squadra sempre difficile da affrontare”, ha concluso il capitano, soddisfatto per aver ottenuto tre punti su un terreno di gioco complicato.Il Secondo Tempo e la Fiducia nella SquadraRiguardo alle indicazioni di mister Spalletti, Diha risposto a una domanda su quanto detto da Antonio Conte durante l’intervallo, riferendosi alla ripresa della partita: “Nel secondo tempo è stato molto più positivo, ma anche nel primo abbiamo fatto una bella partita.