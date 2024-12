Sport.periodicodaily.com - Cittadella vs Cremonese: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I veneti puntano a guadagnarsi la salvezza, i grigiorossi invece vogliono confermarsi in zona play-off.vssi giocherà domenica 15 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREStagione difficilissima questa per i veneti che sembrano destinati alla retrocessione. La pesante sconfitta subita dallo Spezia nell’ultimo turno di campionato è la fotografia del campionato della squadra di Dal Canto, il cui arrivo non ha dato la svolta sperata.I grigiorossi sono discontinui e nell’ultimo turno hanno pagato dazio in casa contro la Reggiana. Ad ogni modo la squadra di Stroppa rimane una candidata alla promozione, anche solo attraverso i play-off, ma deve ritrovare la stabilità necessaria a raggiungere l’obiettivo.