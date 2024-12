Sport.quotidiano.net - Cittadella-Cremonese, basta errori per la squadra di Stroppa: serve una vittoria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cremona, 14 dicembre 2024 – Dopo la bellain casa del pericolante Sudtirol e la brutta sconfitta alla “Zini” con la Reggiana, lacerca risposte importanti su quello che potrà essere il suo ruolo in questo campionato. Ladi mister, dopo l’ennesimo passo indietro di questa stagione, deve trovare continuità di rendimento e di risultati e lo deve fare sul terreno dell’altro fanalino di coda, quelche dopo tanti anni trascorsi ai vertici del torneo cadetto sta rischiando seriamente di interrompere la sua bella favola. Se, comunque, i patavini si presentano a questa gara spinti da importanti motivazioni, non sono certo da meno gli stimoli che devono animare i grigiorossi, che al “Tombolato” si troveranno davanti ad un vero e proprio bivio. Una prova negativa con la Cenerentola, infatti, spingerebbe ulteriormente all’indietro una delle compagini più accreditate del campionato, facendo presagire un cammino anonimo per Bianchetti e compagni.