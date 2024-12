Quotidiano.net - Boom di avvistamenti Ufo, dagli Usa ai Paesi Ue, dal Brasile alla Russia. Esperti: “Fenomeno mondiale”

Roma, 14 dicembre 2024 -diUfo in vari. Da circa un mese sui cieli di New York, New Jersey e Pennsylvania, vengono segnalati misteriosi velivoli, ma non solo lì, infatti anche, Giappone, India,, Germania e Gran Bretagna hanno avuto episodi didi intensi bagliori luminosi e presunti droni in volo in gruppo. Ufo nei cieli di New York, la soluzione di Trump: “Abbatteteli” Le agenzie di intelligence indagano Glidi misteriosi droni, se sono costruiti dall'uomo, o Ufo stanno interessando le varie agenzie di intelligence e sicurezza nazionale, al contrario del passato quando queste cose erano battezzate come errori, confusione o addirittura pura finzione. Il Parlamento Ue prende sul serio il problema Ma questa volta c'è qualcosa di diverso e anche il Parlamento Europeo sembra preoccuparsi.