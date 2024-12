Ilrestodelcarlino.it - Baby Gang in tour: musica e multiculturalità per una nuova Italia

apre con ‘Marocchino’ e canta subito l’incontro tra le etnie proprio del suo background. Prosegue con ‘Guerra’ e accende i riflettori sulle difficoltà di vivere, anzi sopravvivere in strada. E piazza il tris con ‘Que lo ke’, brano dalle sonorità raggae che fa scatenare i ragazzini: "Questo è il pubblico di. Siete belli, siete caldi", fa lo stesso Zaccaria dal palco. "Fidatevi, pure la m***da si trasforma in oro", prosegue l’artista in uno dei pochi interventi che farà, in una serata piena di, ma lanciando un messaggio che riflette un passato burrascoso. Allora via, senza fronzoli. Rappa ‘ster’, brano manifesto, ma chiarisce: "Ci tocca combattere. Siete giovani, dobbiamo cambiare il Paese. Non fate cose che vi possono rovinare la vita. Perché la vita è una e domani dobbiamo esserci".