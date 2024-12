Superguidatv.it - Annalisa, il regalo di Natale é un duetto con Gianni Morandi: la nuova versione di “Banane e lampone”

Come undipensato per i fan,firma unal servizio del nuovo album di. Si tratta, nel dettaglio, dell’incisione in unadi un brano cult della musica italiana, per il quale l’ex Amici presta la sua inconfondibile voce.unisce il talento con: il sorprendenteEbbene sì. Nella tracklist del nuovo album, rilasciato il 13 dicembre 2024 e dal titolo L’attrazione,sorprende suggellando la sua collaborazione con una tra le giovani voci più apprezzate del panorama della musica italiana. Ossia,. Il cantautore di successo e la giovane stella della musica, scoperta ad Amici di Maria De Filippi, hanno registrato unainedita della storica hit di. Un brano cult della musica made in Italy, che nella suadi rivisitazione vede fondersi le voci di, in una magica alchimia, a detta del joint-fandom attivo nel web dei due artisti.