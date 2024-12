Lanazione.it - Anghiari di Natale 2024: i prossimi eventi

Arezzo, 14 dicembre– Il programma delle iniziative previste adper ilsi è aperto lo scorso fine settimana con la seconda edizione di Vinicoli e con il fascino delle centinaia di candele che in occasione della festività dedicata all’Immacolata Concezione hanno illuminato il centro storico del paese nel primo appuntamento deldi “si accende”. Martedì 10 dicembre, nel giorno in cui si celebra la Madonna di Loreto, si è tenuta la Sacra Rappresentazione dei Quadri Viventi, uno deglida sempre più partecipati. Il calendario deglipropone nuove interessanti iniziative anche per il prossimo fine settimana. Sabato alle ore 18:00 sotto la Galleria Girolamo Magi sarà infatti possibile assistere al Coro dei ragazzi libanesi orfani di guerra (che già alcuni anni fa erano stati ad) e alla Fanfara della Folgore.