A Pisogne apre "iseo?serenitatis", la mostra "lunare" di Luca Missoni

. Si è aperta sabato 14 dicembre a, sul Lago d’Iseo lafotografica di“iseo?serenitatis”, in programma fino al 26 gennaio al museo Mirad’Or e alla Chiesa di Santa Maria della Neve. L’esposizione, curata da Maurizio Bortolotti e organizzata dal Comune dicon la collaborazione del direttore artistico del Mirad’Or Marco Lagorio,invita a scoprire il legame tra il microcosmo del Lago d’Iseo e l’Universo.Un’installazione immersiva, realizzata specificamente per questa occasione, e alcune stampe fotografiche di grande formato, raccontano la profonda passione dell’artista per la Luna e le sue infinite variazioni. Per la prima voltaespone nel contesto del Lago d’Iseo, con un progetto site-specific, nato cioè appositamente per questo luogo, che mette in dialogo la sua opera con gli affreschi del Romanino alla Chiesa di Santa Maria della Neve e con la suggestiva architettura del Mirad’Or appoggiata sulle acque del lago e il paesaggio circostante.