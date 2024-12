Zonawrestling.net - WWE: I piani originali per Bronson Reed a SNME

Leggi su Zonawrestling.net

Survivor Series: Wargames ha lasciato il segno su molti wrestler, non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche e soprattutto dal punto di vista fisico. E senza dubbio ad aver pagato le conseguenze peggiori è stato, che ha subito una frattura al piede destro e sarà costretto a stare lontano dal ring fino a WrestleMania 41. Un duro colpo per il colosso australiano, che nel 2024 è stato uno dei wrestler più migliorati, almeno in WWE. Ed è ancora più un peccato visti iche la federazione aveva in programma per lui.Cancellato il confronto decisivo aCome riportato da PW Insider, infatti, originariamente la WWE aveva previsto per Saturday Night’s Main Event il terzo e decisivo incontro tra Seth Rollins e, per determinare una volta per tutte chi dovesse uscire vincitore da questa rivalità.