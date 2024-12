Ilfattoquotidiano.it - Ufo, una “talpa” pubblica le immagini top secret del Pentagono: “Oggetti volanti a stella o elica e gli orbs metallici”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, a forma triangolare o di boomerang, oppure cubi e sagome discoidali. Si tratta di istantanee e video estrapolati da Immaculate Contion, il presunto programma segreto con cui i militari statunitensi avrebbero nascosto i casi di avvistamenti di Ufo, da giorniti online da uno youtuber Nathan Latvaitis, un tizio statunitense il canale Strange Mysteries.Latvaitis avrebbe ricevuto per email una marea di file topche una gola profonda all’interno delavrebbe sottratto di nascosto. Ledisponibili a tutti online sarebbero state registrate dai militari statunitensi con gli “head up display” ad infrarossi. Come segnala il Corriere della sera in mezzo aade a cubo sarebbero presenti “i cosiddetti, che rispetto ad altripresentano una minore interferenza elettromagnetica e che secondo il dottor Sean Kirkpatrick, ex fisico della Cia, sono particolarmente diffusi”.