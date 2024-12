Thesocialpost.it - Ubriaca, causa un incidente nel quale muoiono 3 persone: non farà un giorno di carcere

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammaticostradale ha portato alla morte di tre, ma la responsabile non trascorrerà nemmeno unin. La giovane di 26 anni originaria di Pontoglio (Brescia) ha raggiunto un accordo per patteggiare due anni di pena, dopo averto, nell’agosto di due anni fa, un gravea Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, mentre era alla guida in stato di ebbrezza. Accusata di omicidio stradale plurimo aggravato e di lesioni stradali aggravate, la ragazza ha ottenuto una condanna di 2 anni, sospesa con la condizionale, e ha subito anche il ritiro della patente per un periodo di due anni e mezzo.Leggi anche: TikTok blocca Carmela Febbraro, la “Pescivendola più bella d’Italia”: ecco perchéLe vittime dell’Nella drammatica notte tra il 5 e il 6 agosto 2022, persero la vita tre: Morena Amici (52 anni) e Mariangela Baldi (62 anni), che viaggiavano in auto, e Luca Rosaldi (40 anni), in sella a uno scooter.