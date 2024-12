Movieplayer.it - Steven Spielberg: nuovi dettagli sul prossimo film del regista: "Sarà un grande ritorno"

La prossima fatica dello riporterà alla fantascienza, genere che lo ha reso popolare con capolavori come Incontri ravvicinati del terzo tipo e E.T. Secondo lo sceneggiatore David Koepp, ildisegnerà unalle origini per il. Infatti, riguarderà in qualche modo gli UFO e sancirà una reunion per lui e Koepp, che hanno già lavorato insieme in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (2008), La guerra dei mondi (2005) e Jurassic Park (1993). Ildivanta un cast di tutto rispetto, con Emily Blunt, Colin Firth, Wyatt Russell, Josh O'Connor e Colman Domingo. In una recente intervista con The Playlist, Koepp ha confermato che ildiè effettivamente di .