Skicross Simone Deromedis non si conferma ed esce agli ottavi Jole Galli sfiora il podio a Val Thorens

sperava di ruggire nuovamente sulle nevi di Val, dove ieri aveva vinto di forza la prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di(disciplina dello sci freestyle), ma in gara-2 non è stato brillante ed è stato eliminatodi finale. L’azzurro ha dovuto aspettare a lungo prima che iniziasse la sua prova a causa di un problema al cancelletto di partenza, inoltre lo start era stato già abbassato a causa del vento che sferzava sulla località francese.Il Campione del Mondo, che si era qualificato con il terzo tempo, non è scattato nel miglior modo possibile e non è più riuscito a scavalcare il francese Youri Duplessis Kergomard (con cui ha lottato strenuamente) e il canadese Kristofor Mahler, che lo hanno preceduto al traguardo: terzo posto nel primo turno a eliminazione diretta e fine dell’avventura.