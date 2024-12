Lanazione.it - ’Salù’ addobba l’albero pensando ai bambini

Leggi su Lanazione.it

L’associazione ’FenomenAle’, nata in ricordo di Alessandro Cecchi, anche per questo Natale propone un’iniziativa di solidarietà. Sono state realizzate delle palle da appendere al(foto a sinistra), grazie al contributo attivo del maestro della cartapesta Jacopo Allegrucci. E proprio uno dei personaggi più amati di Allegrucci compare sugli addobbi: Salù, il cagnolino che ha conquistato il cuore degli amanti del Carnevale, personaggio di punta di "Una storia fantastica", primo classificato nel 2023. Il ricavato della vendita delle palle – offerta minima 10 euro – sarà devoluto in toto all’associazione ’Aiutocerebrolesi’. L’iniziativa è sostenuta da Giorgetti Srl e Farmaè. Le palle si possono acquistare al bar pasticceria Fauzia, all’hangar di Allegrucci, alla Lettera 22, all’edicola Jonathan, alla Boutique del Cocomero, alla Protlab, al Magazzino Paris, all’H2NO, al Centro salute corpo mente 4.