Regionali, la Lega punta alla Campania: Zinzi candidato presidente

Tempo di lettura: 2 minutiContinuano le manovre nel centrodestra in vista delle Elezionidell’autunno duemilaventicinque. Nelle ultime ore sempre più insistente l’indiscrezione che vedrebbe late le sue fiches sulla, con la candidaturapresidenza della regione del coordinatore regionale, nonchè deputato, Gianpieroentra così a far parte del “totonomi” per la corsa a palazzo Santa Lucia, insieme al viceministro degli Affari esteri, esponente di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, l’eurodeputato azzurro e coordinatore regionale indi Forza Italia, Fulvio Martusciello, ed il “civico-tecnico” il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.Nel pomeriggio, a San Giorgio del Sannio (BN), in occasione di un evento organizzato dal locale gruppo dellapresenza del consigliere Severino Nappi e dello stesso Gianpiero, potrebbe esserci l’annuncio ufficiale.