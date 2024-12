Lettera43.it - Rcs ci scrive in merito all’articolo “Un Giro d’Italia arabo: il fondo PIF vuole la kermesse e le corse satellite”

Leggi su Lettera43.it

Scriviamo in relazione“Un: ilPIFlae le” pubblicato su Lettera43 il 3 dicembre 2024, che riporta «Si parlerebbe di tutte le gare organizzate da Rcs, tra cui le Strade Bianche, la Milano-Sanremo, la Tirreno Adriatico e ildi Lombardia. Gli arabi interessati anche al Torino e allo stadio Olimpico. Una trattativa che si potrebbe concludere a breve insieme a Red Bull». Non entriamo neldi quanto riportato nell’articolo relativamente al Torino F.C., su cui il presidente Urbano Cairo ha già fatto ripetute smentite. Quanto da voi riportato in relazione al Gruppo RCS è falso. Non ci sono trattative per la cessione di partecipazioni delle società del Gruppo attive nell’organizzazione di manifestazioni sportive, tra cui il