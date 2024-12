Ilrestodelcarlino.it - Operazione antidroga: arrestati Di Martino e complici per spaccio di cocaina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Io per 70mila euro non guardo neanche mia mamma" diceva Mario Di, rivolgendosi a Ossama Soltami. Il giovane tunisino faceva da intermediario tra il ‘capo’ e i fratelli Abidi, che avevano appena subito il furto di due chili die, per questo, non erano in grado di pagare Di. La conversazione era stata captata dalla Squadra mobile il 22 maggio del 2021, undici giorni dopo il tentato omicidio in via Natali al Pilastro, di Anas K., il marocchino ritenuto autore del furto di quella ingente partita di droga. La frase, agli atti dell’inchiesta che, mercoledì, ha portato alla Dozza 22 persone, è rappresentativa dello spessore criminale di Die dei suoi quattro fedelissimi: Matteo Falcone, Michael Barone, Sebastiano Paris e Francesco Di Coste, tutti adesso in carcere.