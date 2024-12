Ilrestodelcarlino.it - "Opera utile per la transizione energetica"

"Il parco eolico in mare? Rappresenta una forma diche i territori dovrebbero accettare". Anna Montini, assessore all’Ambiente del Comune di Rimini, intervenuta alla Conferenza europea sulla strategia di specializzazione intelligente S3 organizzata dalla Regione al Palacongressi, parla di "sinergia" tra tutti gli attori coinvolti nel progetto. Che non è lo stesso presentato in prima battuta. "Rispetto alle prime presentazioni, in cui la vicinanza delle pale alla costa era eccessiva – ricorda Montini –, c’è stato un miglioramento ottenuto con la richiesta di uno spostamento in avanti dell’impanto. In questa fase c’è stata una relazione positiva tra territorio e comunità locali proprio per chiedere un miglioramento del progetto". L’ultima versione, quella che "sostanzialmente ha ottenuto un assenso quasi generale", prevede pale oltre le 12 miglia fino ad arrivare alle 19.