Top-games.it - My Hero Academia COSPLAY i più realistici del momento

Leggi su Top-games.it

My. I 5 costumi presi dal manga ed anime di successo più belli edel. Da Toga, a Momo passando per Uraraka, eccovi i miglioriche si possono trovare in rete in questo ultimo periodo. Vediamo assieme quantopossono essere questi costumi e quanto bravi sono diventati ier negli ultimi anni.Ricordatevi come sempre che sotto ad ognipotrete trovare tutte le informazioni utili riguardo all’artista rappresentata, in modo che possiate seguire tutti i loro contenuti ed aggiornamenti che vengono rilasciati sui loro social quotidianamente. Lasciate ovviamente anche un like ed un follow per far conoscere il vostro apprezzamento!Quinto posto tra i Myper SeracossQuestoè basato su Toga Himiko, una delle più pericolose e famose antagoniste mai apparse nel mondo di My