Lanazione.it - Mostra inclusiva "Step By Step" alla Galleria Irena Kos: arte senza barriere

Quando l’diventa inclusione, diventa ricerca del bello e diventa valorizzazione delle capacità artisticheideologiche: è la peculiarità dellache ha allestito e curato con il cuoreKos, cittadina italiana, di origine croata e con una famiglia di artisti alle spalle. Laè allestita nellaKoscontemporanea. L’esposizione si intitolaBy“, termina il 27 dicembre e si cala nell’atmosfera natalizia perché è una pagina di inclusione: ospita tre artisti: Margot Homan olandese, ma pietrasantina di adozione, un’artista di carattere internazionale, Flavia Robalo (in foto a sinistra), artista nata in Argentina, di madre di origine italiana, anche lei pietrasantina di adozione e anche lei con una carriera di grande livello. E poi ci sono le opere di Tommaso Panichi (in foto a destra), un giovane artista locale, autistico.