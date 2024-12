Mistermovie.it - Mister Movie | The Last Man | Snoop Dogg nel cast del nuovo film di fantascienza di Luc Besson

Il regista visionario Luc Besson, noto per capolavori come Il quinto elemento e Lucy, si prepara a sorprendere nuovamente il pubblico con un progetto del tutto inaspettato: The Last Man. Questa volta, al centro della scena ci sarà la leggenda della musica hip-hop, Snoop Dogg, che si appresta a diventare il protagonista di questo film di fantascienza unico.Un progetto ispirato a Il pianeta delle scimmieThe Last Man, descritto come un'opera ispirata al classico della fantascienza Il pianeta delle scimmie, sembra avere un legame particolare con il brano di Snoop Dogg del 2009, Last Man Standing. Secondo le prime anticipazioni, la storia potrebbe svilupparsi attorno a un'ambientazione in cui "cani anziché scimmie" dominano la narrazione, una curiosa dichiarazione fatta dallo stesso Snoop Dogg in una recente intervista con Variety.