Mister Movie | Loser | Ella Purnell e Lukas Gage si uniscono al cast del film Radio Silence

Dopo l'uscita della commedia horror Abigail targata Universal Pictures, il team creativo di Radio Silence ha già in cantiere un nuovo intrigante progetto: il thriller intitolato Loser. Questo film promette di mescolare elementi di fantascienza, suspense e azione, e ha già arruolato un cast di stelle per guidare la narrazione.

Una Trama Avvincente e Oscura

Secondo la sinossi ufficiale, Loser segue la storia di Alice, una brillante fisica tormentata dal proprio passato, che tenta di affrontare il trauma attraverso il viaggio nel tempo. Tuttavia, il suo esperimento la conduce in un pericoloso gioco di omicidi e violenza nelle strade di New York City. Un mix di tensione e dramma che esplora i limiti dell'ingegno umano e la lotta contro i demoni personali.